Passionnée par les stratégies de développement des PME et la communication, j'ai évolué sur plusieurs postes et domaines qui me permettent d'avoir une grande ouverture d'esprit et une vision globale des entreprises.



Mes compétences :

Marketing

Sport

Tourisme

Merchandising

Benchmarking

Evénementiel

Études marketing

Développement commercial

Étude de marché

Analyse des besoins