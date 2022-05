Naitelghazi ABDEL FATTAH

En tant que chef de projet Bibliotram ( Qra Tewsel), un projet culturel lancé en collaboration avec Casa Transport et Casa Tramway dont la vision est d'installer des bibliothèques gratuites au niveau des stations Tramway, et dont la responsabilité m'a été confier de mener ce projet de la phase de création à sa clôture.



Ainsi, En tant que chef de projet "Bibliotram", mes principales tâches s'articulent comme suit :

Développer un plan de travail.

Veiller au respect du planning et du plan d'actions.

Présider les réunions et assurer les présentations.

Motiver les collaborateurs et les accompagner.

Gestion des risques: identifier les risques et réfléchir à des alternatives ou solutions pouvant contourner ses derniers.



Mes compétences :

SPSS Statictis

Oracle SQL *Plus

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Clementine

Business Objects

Adobe Photoshop