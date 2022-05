Naiyren MONCADA-NEIRA

Infirmière de Formation : Maître Praticien en Hypnose Mixte depuis septembre 2015 je démarre cette activité que me rempli de joie de bonheur car j'ai peut accompagner les personnes qui souffrent depuis des années, que la médecine traditionnelle peut pas les remettre en pie : La Fibromyalgie c'est une maladie terrible. Voilà j'ai pu mettre sur pied, des personnes toucher pour cette pathologie . Les personnes que je pu accompagner peut revivre et prend sa vie en main. Mon travail consiste a les aider a réactiver ces RESSOURCES Inconscients , Subconscient pour activer

la régénération cellular . Des enfants avec des toques les accompagner guider pour se libéré et continuer a développer son potentiel .