Naizargharbi@gmail.com GHARBI

Dès le début de ma carrière j'ai pu réalisée mes rêves, car le téléphone était très important pour moi. J'aime bien téléphoner et je le fais d'une façon naturelle.C'est pourquoi, que mes clients reviennent régulièrement et me donne des nouvelles campagnes à réaliser.

Par la fréquence des demandes des sociétés, je travaille seule momentanément. La différence avec un centre d'appel (call-center) est que j'ai choisi d'être téléopératrice parce que j'aime ce métier. Je ne suis pas une étudiante qui vient d'un bureau d'intérim et qui font ce job en attendant une autre carrière.

Pour moi téléphoner, c'est mon métier et ma vie.

J'ai débuté chez Teleporformance (Hotline Wanadoo en 2001) et NID (études de marché). Ensuite j'ai travaillé pour entre autre directrice de quelques centres d'appels francophone en Tunisie sur différent projets (Ventes, prise de RDV, réception, Mailing etc...).

Je suis expérimentée et ayant acquis ISO9001 en 2004 et âgés de plus de 40 ans. J'ai travaillé dans la vente ou le télémarketing.

Aujourd'hui je suis spécialisés à la réalisation des campagnes pour des PME ou autres.

Si vous avez des campagnes télémarketing à réaliser, contactez-moi. par mail ou skype (n.gharbi1)

A bientôt,

Naïzar GHARBI



Mes compétences :

Certification ISO 9001