Najaa WALID

Technicien supérieur en électromécanique , avec 5 ans d’expérience dans le domaine d'extrusion aluminium ( production , maintenance, et gestion des équipes ) au sein de TPR ( tunisie profilé aluminium ) , j'ai une grande connaissance sur la maintenance hydrolyque et mécanique , avec deux fomations iso 9001 et en méthode japonaise 5S .

j'ai une expérience en aménagement et organisation industrielle , au sein de la socièté palma ( profilés aluminium maghribin ) , aussi avec experience en audit interne et externe , et la gestion des projets .

connaisance avancée théorique et pratique d'application du kaizen (amélioration continue ) et des outils de qualité ( 5m , amdec , 5 pourquoi , ishikawa , pareto, QQOQCCP .........)avec une grande experience de gestion de production et contrôl et amélioration des process , commercialisation des produits industriels et des équipements ,



Mes compétences :

Qualité

Management

Mécanique