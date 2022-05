Najah JAAFAR

- Bonne connaissance du métier des crédits et financements : Crédit à la consommation / Crédit Bail / Location financière / LOA

- Expertise fonctionnelle sur les modules du progiciel Linedata EKIP

- Longue expérience dans la gestion des projets IT

- Expérience de 3 ans en tant que responsable de domaine MOA : Pôle Support applicatif et pôle Gestion de projets IT

- Bon niveau d’anglais





Mes compétences :

SQL

Informatique

Gestion de projet

Oracle

Crédit-bail

EKIP

Financement

Finance