Najat BEN MBARK

LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

• Assurer l’accueil, les soins d’hygiène corporelle, l’alimentation et la sécurité de l’enfant.

• Contribuer au développement de l’enfant, à son éducation et à sa socialisation.

• Création et organisation des activités en fonction des besoins de l’enfant.

• Anticiper les comportements et réactions des enfants.



FORMATIONS



Juin 2017 CAP Petite Enfance



Sept16-Mai17 Formation CAP petite enfance

SJT Formation-Bobigny



Avril 2010 Formation continue assistante maternelle

Centre de formation IFAC ile de France



Juin 2007 Formation assistante maternelle

Centre de formation Saint-honoré Paris

- Totalité du programme d’enseignement professionnel assistante maternelle

- Notions éducatives et pédagogiques

- Le développement, la sécurité et les soins de l'enfant

- Relation parent, enfant, assistante maternelle, encadrant

- Prise en charge et accompagnement de l'enfant en difficulté.



Sept 2007 Formation gestes de premiers secours

- Pratiquer les gestes d’urgence, alerter les secours spécialisés

- Agir de la façon la plus approprié à la situation d’accident



2001-2002 Niveau baccalauréat scientifique



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Mars 2017 Stage pratique d’auxiliaire petite enfance

Crèche Babilou Eugène Delacroix à Montigny les Cormeilles (95)



Jan 2017 Stage d’agent territorial spécialisé des écoles maternelle (ATSEM)

Ecole maternelle Paul Cézanne à Montigny les Cormeilles (95)



Nov.-Déc. 2016 Stage pratique d’auxiliaire petite enfance

Crèche Babilou Eugène Delacroix à Montigny les Cormeilles (95)



Sept.07-Sept.15 Assistante maternelle agréée (Accueil de deux enfants à temps plein)



2003 - 2004 Engagement associatif (ATMF à Argenteuil 95)



Divers

Langues - Anglais niveau scolaire.

Aptitudes - Dynamique, organisée, sens relationnel, autonome, discrétion et rigueur.

Intérêts - Pâtisserie, cuisine, déco intérieure, jeux de société, vélo