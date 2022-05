Najat BOUHOU

Je suis une personne sérieuse;

ayant un esprit d'autonomie,

la rigueur,

le Dynamisme,

l'enthousiasme,

D'excellente présentation.

je parle couramment le français,

je parle bien l espagnol

je suis réactive ,

patiente;

flexible au niveau des horaires.

disponible,

j ai un esprit d équipe qui me facilite l intégration

j ai travaillée dans différents compagnies maritimes et j ai occupé des postes qui consistent a conseiller et convaincre le client

réaliser des ventes et augmenter le chiffre d affaire

j ai acquit une grande expérience qui me permis d aller vert l avant

je continuerai pour réaliser une bonne carrière dans l avenir

la réussite,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c est mon objectif

l enthousiasme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mon arme

la volonté,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ma force

çà,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,s est moi,,,,,,,,,,,,,,,,,najat









Mes compétences :

parfmerie

Vente

Accueil des clients

Cosmétique

Communication

heberement

sécurité surté et secourisme maritime

Techniques de vente

formation sécurité surté et secourisme aierien