Najat DADSSI

Je travail actuellement dans une agence d'édition et de communication M & D Info , ma principale mission est la gestion des relations avec l'extérieur, promouvoir l'image du Magazine auprès des communautés des lecteurs, des contributeurs indépendants et des annonceurs.

Mon rôle consiste aussi à établir un réseau de contacts autour de débats sur des sujets importants, tels que les énergie renouvelables, la pénurie d'eau, les changements climatiques, l'accés à l'eau et à l'énergie, l'environnement et le développement économique et humain.



Mes compétences :

Déchets

Développement durable

Écologie

Economie

Energie

Énergies renouvelables

Environnement

Presse

Recyclage