Najat DUBESSAY

Titulaire d'un Master en Ergonomie, j’aspire à devenir ergonome dans une entreprise/ un établissement qui me permettra de développer mes compétences . J'ai acquis une expérience dans le domaine de la santé et la sécurité des salariés au travail dans un cabinet de conseil auprès des Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et dans le cadre d’un stage au sein du Centre Hospitalier Universitaire Avicenne à Bobigny. J'avais pour mission d'accompagner les agents d'un service de soins dans le cadre d'un projet de restructuration, j'ai ainsi mener un diagnostic et proposer des pistes d'améliorations.



Mes compétences :

Santé au travail

Human Factors and Ergonomics

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Organisation du travail