Antoine LABARRE

A l'issue de l'obtention d'un master CCA et de 6 mois passés aux Etats-Unis dans le cadre d'un programme d'échange universitaire, j'ai intégré Deloitte en 2007.

Ce poste d'auditeur financier me permet de compléter ma formation technique (je suis actuellement expert comptable mémorialiste) mais également de mettre en avant des qualités relationnelles et de management.



Mes compétences :

Audit

Commissariat aux comptes

Expertise comptable