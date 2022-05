Professionnelle en génie chimique et génie des eaux, passionnée par la recherche et développement de procédés de fabrication et nouvelles technologies en traitement des eaux et sites contaminés, je mets mes compétences au service de l'innovation durable en environnement et gestion du système qualité dans l'industrie des polymeres et les technologies de traitement des eaux.



Mes compétences :

Chemical Engineering

Civil and Water Engineering

Water and Wastewater treatment

Process Design