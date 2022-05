Najat KARMAS

Najat est née à Casablanca au Maroc, à 16 ans elle passe son bac et décide de se lancer dans le mannequina est ainsi qu' elle s'inscrit à son premier défilé refusant de se faire payer : apprendre avant tout. Grace à sa ressemblance avec la célébré mannequin elle se fit appeler NAOMI MAROCAINE.

Commençant par quelques défilés de mode à IHB art media, au COLLEGE LA SALLE et posant à l occasion pour ELITE LOOK PARIS à Casablanca, on lui propose de réaliser des séances photos, des spots publicitaires et d apparaître dans certains clips vidéo, ou sur les couvertures de magasines. Naomi participe au défilé du grand styliste UNGARO, contribue à plusieurs défilé en Egypte, Miss Afrique au Sénégal, des photos pour ROBERTO CAVALLI, elle devient la première mannequin officielle au Maroc. Tenant compte de ses nombreux talents de comédienne, de danseuse orientale mais également de sa bonne humeur dans les coulisse, plusieurs réalisateurs étrangers font appel à elle pour tourner dans leurs films, dont Astérix et Obélix d Alain Chabat, Iznogoud de Patric Braoudé, San Paolo di tarso de Roger Youg et bien d autres encore.

Après une pause dans sa carrière mondaine, de voyage et de rendez-vous, afin de pouvoir fonder une famille et s'occuper de ses enfants. Naomi retourne a son monde, elle organise un défilé de mode orientale en Belgique qu' elle appelle (chaabana).Naomi dit: Je vois encore en moi une belle femme, plein d'énergie et d assurance avec une expérience variée, mon grand rêve c est faire un film a l hommage de notre vedette WHITNEY HOUSTON





Mes compétences :

Danseuse d'oriental

Mannequin

Comédienne