Najat KHALOUKI

En tant qu'acheteuse, mes tâches consiste à:

*Identifier les besoins en approvisionnement de l'entreprise

• Analyser et sélectionner le marché des fournisseurs et des produits

• Négocier les prix et les délais de livraison des produits avec les fournisseurs

• Evaluer les fournisseurs, les produits (audits, enquêtes de satisfaction, prélèvement d'échantillons, ...) et proposer des axes d'amélioration

• Suivre l'exécution des contrats d'achats jusqu'à liquidation selon les clauses (quantité, qualité, délais de livraison, ...)

• Elaborer les appels d'offres ou les cahiers des charges fournisseurs ou prestataires

• Analyser les réponses aux appels d'offres et évaluer la capacité des fournisseurs à répondre aux demandes

* Définir avec nos commerciaux et nos techniciens les cahiers des charges pour les biens et services concernés;



Mes compétences :

Affaires internationales

International

Management