Najat LABRINI

Je suis ingénieur en technologie alimentaire de l'IAV Hassan II Rabat promotion (1988),

Maîtrisant l’ensemble des aspects généraux des procédés industriels et plus spécialement le domaine agro-alimentaire en management de la qualité et la sécurité alimentaire.

Ma formation pluridisciplinaire, mes 20 ans d’expériences professionnelles acquises en domaine de la qualité, mes stages et mes qualifications personnelles m’ont permis de développer un sens de responsabilité, un dynamisme et un large potentiel de communication .





Mes compétences :

Audit interne

Audit qualité

Management Qualité

Gestion de la production

Gestion de la relation client

HACCP

Sécurité alimentaire

Norme 19001-2002

Norme ISO 9001 V2008

Norme ISO 22000 V2005

Auditeur IRCA