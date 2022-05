Specialiste dans le domaine de la logistique, logistique de retour et audit logistique.

En mesure de contribuer dans une mission d'optimisation des processus logistique de l'entreprise ( industrielle ou de service)

Gestion des projets d'organisation des entreprises avec la gestion de non conformités et risques possibles.



Mes compétences :

logistics

reverse logistics

project mgt

process mgt