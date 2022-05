Le développement des compétences, la formation professionnelle, l'intelligence collective, le bien-être au travail, la performance, le digital RH sont des thématiques qui m'animent.

J'ai plaisir à accompagner les managers et leurs collaborateurs dans la gestion des carrières.

On me reconnait les qualités d'être pragmatique, proactive et d’insuffler une énergie positive dans la gestion de projet.

Nous pouvons en discuter ensemble,

najate.ahbabach@gmail.com

06.16.47.89.37



Mes compétences :

Développement des compétences

Conseil RH

Formation

Développement RH

Gestion de carrières