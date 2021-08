Je recherche actuellement un poste de Responsable Ressources Humaines.

Disponibilité rapide



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit du travail

Administration du personnel

Paie

Communication

GPEC

Gestion des compétences

Recrutement

Management

Formation

Disciplinaire

SIRH

Relation sociales - IRP

PSE