Najd SALAS

COMPETENCES :

.Modélisation 3d.

.Animation 3d.

.Illustration

.Texturing

.Conception et production de sites Internet. (HTML & Flash)

.Story-board.



LOGICIELS PRATIQUES:

3d studio max (modeling, texturing, animation, rendering)

Maya (modeling, texturing, animation, rendering)

Photoshop, Painter, Illustrator,

Flash, Dreamweaver

After effects, Première.

Unreal editor.

Word, Excel, Windows

Bonne connaissance technique PC (hardware, software).



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

07/2004 - 08/2006 : Graphiste à .Ubisoft Annecy.

- depuis juin 05 : Travail sur Splinter Cell 4 Online (Double Agent) _ Travail avec un Designer pour la mise en place de la Charte Graphique du jeu. Réalisation de diverses vidéos pour le jeu (ingame, marketing, etc.). Travail sur les menus et interface en collaboration avec l’équipe de développement moteur.

- juillet 04-mai 05 : Travail sur Splinter Cell 3 Online (Chaos Theory) - Mise en place d’animations et d’effets pour les maps (modeling, animations, FX) sur le Unreal Engine. Travail sur les Menus et interfaces (HUD) de la partie online de Splinter Cell 3. Réalisation de présentations en flash et QTVR des différentes maps du mode multijoueur.

Mai 2004 : illustrations pour le festival de Jazz de Tanger (TanJazz). Conception des fonds de scéne pour le festival de Gnaoua d’essaouira 2004.

Juin juillet 2003 : Stage à Marlou films (Bordeaux) Construction de décors pour films d’animation, réalisation de pochettes de cassette et d’un logo animé en 3d.

Mai 2003 : Réalisation d’un dossier de 10 pages expliquant la création d’une image à l’aide de 3d studio max Edité dans l’ouvrage consacré à « l’hyperréalisme » dans la collection des “cahiers du designer” aux éditions Eyrolles.

Juin 2002 : Stage a BP mobile (Bordeaux) – Apprentissage et utilisation de Matchmover, logiciel de tracking 3d dans le but d’intégrer des éléments 3d dans de la vidéo.



