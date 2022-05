Najeh GHANMI

Je suis Nejeh GHANMI,célibataire,technicien supérieur en informatique et techniques productiques, j'ai eu la chance d'être développeur pour le compte de Zodiac Automotive Tunisie qui avait un besoin en une application informatique développée en windev.avec des bonnes connaissances en programmation et développement et la gestion des production.

J'ai aussi occupé la poste technicien méthode et responsable planification dans une société de fabrication des moyens de contrôle d'accès.

Les projets que j'ai accompli avec réussite étaient :



-Développement d'une application de gestion magasin = > Analyse.

-Paramétrage de la nomenclature des produits sur la plate forme informatique de la société.



Mes compétences :

sérieux et dynamique