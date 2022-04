Sami HAJLAOUI

Je suis un ingénieur statisticien passionné par l'informatique décisionnelle.





* Conception et Elaboration des tableaux de bord et des SIAD(Systemes Informatisés d'Aide à la Décision)



* Maitrise des techniques fondamentales du Business Intelligence (ETL, Data Warehousing, OLAP, Reporting, DataMining etc.),

* Savoir analytique en fouille de données et perfectionnement des techniques de DataMining (Réseaux de neurones,Réseaux Bayésiens, Arbres de décision, clustering etc.),

* Approfondissement des outils statistiques avancés pour l’analyse quantitative et qualitative de données.



Mes compétences :

Datamining

SPAD

BI

SPSS

SAS

ETL

SQL SERVEUR