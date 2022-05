Najet ARAISSI

Actuellement Business Analyst chez Hewlett-Packard, j'étais également operations manager, project manager & transition manager chez Sellbytel Group ( partenaire de HP )

Je suis à la recherche active d'un poste qui me permettra de faire évoluer mon potentiel en terme de :

Gestion : Opérations / Personnes / Projets / Escalades et réclamations / Qualité & process.



Je suis diplômée en Administration et Communication avec mention trés honorable.



Mes compétences :

Audit

Team Building

Six Sigma

Seagate Crystal

Problem Management

Oracle

Nortel

Microsoft SharePoint

Microsoft Office

ITIL

Help Desk

Account Management

AND OPERATIONS MANAGEMENT