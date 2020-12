Najette JALLEB

En recherche active d'un poste en marketing communication sur la région du Mans



2 diplômes en marketing et commerce international



10 années dans le marketing et la communication.



3 grandes entreprises

1 filiale de multinationale

1 Association

1 PME spécialisée dans le web

2 micro entreprises



Et une multitude de rencontres enrichissantes



jai acquis, au cours de mon cursus et de mes expériences professionnelles, des compétences techniques et opérationnelles dans le marketing et la communication.



POLYVALENTE ET AUTONOME :

10 ans dexpérience auprès de grandes entreprises, PME, associations ou artisans.



UN BON RELATIONNEL ET DIPLOMATE :

Analyse des besoins et mise en place de solutions adaptées en étroite collaboration avec les équipes internes, les prestataires et les clients quils soient particuliers ou professionnels.



REACTIVTE ET GESTION DES PRIORITES :

Réponses aux appels doffres, mise en place de contrats, organisation de manifestations.



MAITRISE DES OUTILS INFORMATIQUES :

Pack office, CMS, suite ADOBE et divers logiciels de GRC.



CURIEUSE ET VOLONTAIRE :

Jaime apprendre, sais me documenter et me former afin de maîtriser au mieux les métiers que jexerce