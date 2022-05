Najia BERTAL

Je suis titulaire d'une Maîtrise (Master) de Langue, Littérature et Civilisation françaises, obtenue à l'Université de Lyon.

Intéressée par les domaines de l'enseignement d'une part et du social d'autre part, j'ai commencé à enseigner le français dans les Greta (Bonneville puis Annemasse) en découvrant un public en difficulté scolaire et une pédagogie axée sur l'individu.

J'ai eu à faire à un public de jeunes, préparant des CAP, BEP, Bac Professionnel dans les domaines du Service, de la Petite-Enfance, de la Vente etc... J'ai également préparé un public d'adultes à des concours administratifs.

Les profils et les besoins étant variés, la direction de l'établissement d'Annemasse m'a confié l'animation d'un atelier de recherche de stages, d'orientation professionnelle, l'atelier APPI (Aide au Projet Professionnel Individualisé). Il s'agissait de définir un projet pour chacun, de travailler sur l'ensemble des outils de "techniques de recherche d'emploi" et de transmettre une certaine autonomie dans la maîtrise des CV, entretiens d'embauche, décodage des offres d'emploi, analyse du marché.... J'en ai crée de nombreux et adaptés certains aux besoins spécifiques de nos mandants.

C'est à ce moment là que je me suis éloignée de l'enseignement et me suis consacrée à l'accompagnement et au développement des outils de recherche d'emploi. Optimiser les chances de succès d'employabilité des personnes, c'est ce qui me passionne.

J'ai occupé ce poste durant 10 ans.

Après quelques années d'exercice, désireuse d'étoffer mon expérience auprès d'un public plus large, j'ai postulé avec succès en tant que conseillère d'orientation auprès de la plus grande institution sociale de la Suisse Romande, les EPI, Etablissements Publics pour l'Intégration.

Mon travail consistait à évaluer les capacités physiques, sociales et d'apprentissage de personnes en difficulté d'insertion, en vue d'une orientation et/ou réinsertion professionnelle. J'ai exercé dans plusieurs secteurs du Service Evaluation et Réadaptation professionnelles.

J’ai notamment assumé les tâches suivantes:

- création de cours, méthodes, outils adaptés aux besoins spécifiques de chaque bénéficiaire

- évaluation, orientation, élaboration de projets de réinsertion

- animations de groupe

- entretiens individuels

- rédaction de rapports ayant valeur d'Expertise pour les Institutions/clients: l 'AI, l'OCE, l'HG.

J'ai occupé ce poste durant 16 ans dans la même entreprise.

Il y a 6 mois, j'ai démissionné de ce poste, après la fusion des EPI avec plusieurs institutions sociales, les effectifs des collaborateurs étant passés de 150 à 800 salariés environ. Ceci a considérablement "impacté" notre manière de travailler. J'ai donc quitté un emploi de fonctionnaire de l'Etat de Genève qui me garantissait un salaire et une retraite confortables…

C’est pourquoi, aujourd’hui, je désire travailler dans un nouvel environnement professionnel, en contact avec la clientèle et dans une petite structure, à échelle humaine.

Quelques références :

M. Silva Ivo, directeur RH, Projuventute : ancien directeur RH des EPI

M. Cyril Salort : directeur de la Formation à l’OOFP : ancien collègue du Greta d’Annemasse. Nous avions étroitement collaboré dans la mise en place de l’atelier Appi.

M. Patrick Stehlé : chef des surveillants, Office Cantonal de la Détention, Genève



Mes savoir-faire: plus de 20 ans d'expérience en tant que spécialiste en insertion, conseil et orientation.

Mes qualités: esprit d'analyse et de synthèse, bon sens relationnel et goût pour la communication, créativité et esprit d'initiative, très bonnes capacités d'écoute, empathie, enthousiasme, pro-activité.