Patrick PATRICK (FEDULLO)

DIRECTEUR MARKETING RETAIL AVEC FORTE DIMENSION BUSINESS



• Accompagnement des réseaux (intégrés, franchisés) avec une forte sensibilité commerciale.

• Elaboration, en accord avec le plan stratégique de la société, du plan marketing visant à développer la notoriété, la préférence de marque et la croissance rentable et continue du CA.

• Garant de l'exécution de plans marketing nationaux / locaux et de leur roadmap opérationnelle.

• Construction de plateformes de marques et proposition de valeurs associées.

• Pilotage (tableaux de bord/reporting) et optimisation du budget Marketing (conduite de multiples appels d’offre internationaux).

•Sélection, animation des agences (conseil, création, pré presse, média) et prestataires marketing (papetiers, imprimeurs, contrôle et distribution boites aux lettres, affichage longue conservation)

• Capacité à fédérer, rassembler et animer des équipes autour d'un projet de transformation.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Communication

Marketing

Relation client

Web

Sponsoring

Management