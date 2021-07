Gérard POUZOULET

Après 9 ans dans la banque d'affaires et le capital risque, j'ai participé en 1993 au LBO d'INTER ROUTAGE (logistique et routage) dont j'ai pris la Direction Générale.

3 ans plus tard nous avons été racheté par Québécor World (l'un des leader mondial de l'imprimerie).

J'ai accompagné ce groupe pendant 10 ans comme l'un des managers, DG de branche et Président de filiales.

En 2005, j'ai crée GP DÉVELOPPEMENT et racheté au groupe Groupe Québécor à la fois INTERVAL et des activités d'imprimerie spécialisées. La crise de 2008 s'est traduite pour certaines de ces société par des réductions brutales d'activité de plus de moitié ce qui m'a conduit à gérer d'importantes opérations de restructuration dont certaines dans le cadre de procédures collectives.

En 2014, après avoir cédé ces activités, j'ai décidé de faire partager mon expérience professionnelle.



En parallèle, je gère www, www.prii.fr, www.village-entreprises-beaugency.fr et j'accompagne des jeunes entreprises comme www.eucles-daily.com; www.PayPerNews.fr;



Mes compétences :

Restructuration d'entreprise

Presse

Organisation d'entreprise

Fusions acquisitions