Najia BOUZID

Agent de tansit depuis 1998, j ai travaille dans plusieurs services : export aerien, traffic dedie à un client, import et export maritime,

Je suis pour la polyvalence, cela permet d avoir une vision d ensemble du transit, d etre independante et d etre capable d aider son collegue.

Changer de poste ne me fait pas peur car cela permet de developper sa capacité d adaptation et d apprendre de nouvelles procedures de travail.



Mes compétences :

Agent de transit

Douane

Export

Import

Transit

Transit maritime