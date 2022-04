Sylvain LEPAIRE

Bonjour et bienvenue



Mon parcours s'articule autour d'une forte compétence managériale et commerciale acquise dans l'univers évolutif et concurrentiel des transports terrestres et aériens.



Manageur hiérarchique ou fonctionnel d'importantes équipes commerciales depuis 10 ans, j'ai notamment développé une véritable expertise dans les domaines du recrutement, de l'intégration, de la formation, du coaching terrain, de la motivation, du dépassement de soi, de l'enthousiasme, du respect des marges, de la relation client , de l'adaptation aux changements et du travail en mode projet.









Mes compétences :

Vente

Négociation

Ecoute

Dynamisme