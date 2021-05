Sylvain LEPAIRE (LEPAIRE )

Motivé et fort de plus de 30 années d'expérience progressive dans le secteur du

transport, maitrisant le management, la conduite de projet, les techniques de

vente et ayant également une bonne approche du contrôle de gestion je possède

une forte sensibilité exploitation.

Professionnel dynamique, doté d'un bon esprit d'équipe et de solides

compétences en matière de leadership, je sais gérer les situations de stress et

atteindre mes objectifs dans les délais.

Je possède une réelle culture du résultat.