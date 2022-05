Najia TLEMCAMANI

Mes compétences organisationnelles et relationnelles pourraient être un atout utile dans une stratégie de croissance.

Ma persévérance, capacité d’adaptation et goût pour le challenge me permettent d’être rapidement opérationnelle et de répondre à des exigences élevées avec efficacité et rapidité.

Un réel soutien proactif pour la mise en place et gestion de projet commerciaux ou techniques.

En interface directe avec tous les départements et selon le plan directorial, j'ai participé activement à l’amélioration nette des résultats par une très bonne maîtrise des flux ERP et interne. Cette responsabilité a permis de perfectionner les compétences managériales.

Aime utiliser mes qualités de développeur pour la réalisation tableaux de bord et d'indicateurs divers .



Mes compétences :

autonome

dynamique

polyvalente