Najib ABOULACHOUAQ

- Réseaux et télécommunications :

•Téléphonie : PABX, GSM, GPRS, Edge, UMTS, HSDPA.

•Méthodes d’accès : FDMA, TDMA, CDMA.

•Transmission : Antennes, fibres optiques, faisceaux hertziens et satellites, WDM/SDH/PDH.

•Réseaux : TCP/IP, Réseau sans fil, NAT/PAT, Modèle OSI, LAN-WAN, ATM, MPLS.

•Administration réseau : Xinet, Syslog, Telnet, DHCP, DNS, NFS, APACHE.

•Sécurité des réseaux : SSL, IpSec, Kerberos, IDS, VPN.

•Logiciels: Nemo, MapInfo (piano), TEMS, NetAct Planner, VMware, VirtualBox, GNS3.

- Informatique :

•Langages de programmation : langage C, C#(Xaml), JAVA, Shell Unix.

•Développement Web: HTML, xHTML, PHP, CSS.

•Plateformes: Netbeans, Visual Studio 2010, Eclipse.

•Logiciels: Dreamweaver MX, MS Project, QtDesigner, Adobe CS4 (Photoshop, After Effect, illustrator, Flash…).

•ERP : Navision (Microsoft).

•Systèmes d’exploitation : Windows 98/2003 Server/XP/2003/Vista/7, Linux (Ubuntu/Redhat).

•Modélisation de systèmes d’information : Merise, UML.

•Base de données : Access, MySQL.