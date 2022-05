Najib AFFROUKH

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie industriel, option productique et un master 2 pour ingénieur en génie des systèmes industriels à l’université de Lorraine -UFR-MIM de Metz, je suis actuellement en recherche active d'un emploi d'ingénieur méthodes/amélioration continue.



Pendant mes stages industriels et durant mes études d'ingénieur, j'ai développé une excellente connaissance des problématiques de production et la maîtrise des outils d’amélioration continue (SMED, TPM, 5S, Kaizen, 6sigma, WCM…), j’ai également acquis de solides connaissances en réalisation des audits internes et la gestion de la non-conformité par méthodologie type 8D, ainsi qu’en réalisation de plans par conception assistée par ordinateur, logistique, organisation, planification et gestion de stocks, de projets et de ressources, cela dans un environnement international et une richesse technique non négligeable.



Ma rigueur, mon esprit d'initiative doté de mes capacités de communication et relationnelles, ainsi que mes connaissances techniques et linguistiques représentent des atouts qui me permettront de m'intégrer parfaitement dans mon futur travail.





Mes compétences :

Automatisme

Gestion des stocks

Gestion industrielle

Informatique

Informatique industrielle

ISO 9001

ISO 9001 2000

Logistique

Maîtrise statistique des procédés

Management

Management de la qualité

Management de la Qualité ISO 9001

Ordonnancement

Qualité

Qualité ISO 9001

Statistique

Système de Management

Système de Management de la Qualité

Gestion de projet

Lean management

Design industriel

Optimisation des process