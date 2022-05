Najib BEL-LAHSEN

J'effectue actuellement mon année de césure en tant que Responsable Marketing chez VC Network Limited, entreprise chinoise spécialisée dans les services import - export.

Etudiant à Montpellier Business School, en programme Master, j'ai eu l'opportunité de faire un échange international diplômant lors de ma deuxième année, en Chine, où j'ai obtenu un Bachelor of International Business.



Adaptabilité, curiosité, et ouverture d'esprit sont les valeurs fondamentales apprises au cours de ces derniers mois, notamment grâce à mes différents voyages réalisés



En parallèle de mes études, j'ai pratiqué le karaté pendant 22 ans, et atteint un niveau international. Ces années de karaté à haut niveau m'ont permis d'être organisé, rigoureux et surtout de développer un aspect de projection et de reflexion, donné par le sport à haut niveau.



Afin de réaliser mon Master 2, je suis à la recherche d’une alternance à partir d'Août 2015 dans le domaine du Marketing.



Mes compétences :

Leadership

Travail en équipe

Management

Community management

Étude de marché

Marketing

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Traduction anglais français

Gestion de projet

Communication

Social networking

Stratégie Marketing