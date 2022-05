Najib BOUCHAREB

Etudes ingenierie ( courant fort et courant faible) , suivi et controle des travaux

Bâtiments tertiaires, E.R.P, industriels,hotelerie

eclairagisme,interieur et exterieur,force motrice

plans d'execution ,distributions ,dimensionnements ,protections etc..

bilans de puissance, dimensionnement poste de transformation et GE

ascenseurs , montes charges,escalators,travelators

pont roulant, ateliers

sonorisation d'ambiance,scenique,salles de conferences

systemes securité incendie ,éclairage de securité

chronometrie

distribution telecom et informatique



Réalisation de D.C.E. Lot électricité courants forts, faibles

avant metre

estimation

Veille réglementaire,



suivi des travaux

OPC,controle ,essais ,metres,reglements ,réceptions