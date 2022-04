Iliass BALBOUL

Diplômé en Marketing de l’Ecole National de Commerce et de Gestion de Tanger en 2009 et en Logistique, Achats et Echanges Internationaux de l’ESC Toulouse en 2011, j’ai entamé mon cheminement professionnel par un poste de conseiller clientèle chez Attijari Wafabank pour rejoindre en 2010, l’ONCF comme Responsable Publications, poste que j’occupe encore actuellement.



Cette expérience, vécue sous le signe de la rigueur, de la discipline et de la dévotion sous un encadrement hiérarchique avisé, m’a permis d’acquérir, au delà de mes connaissances académiques, une bonne connaissance de l’Office ainsi qu’une solide expérience des métiers de Communications/RP et du Marketing.



Des établissements voyageurs Oujda, aux installations Fret de LJorf en passant par les ateliers de Meknès et de Casablanca, les diverses missions qui m’ont été confiés m’ont permis de développer un sens relationnelle et un gout pour le travail de terrain, d’avoir une vision globale sur la vie en entreprise ainsi que d’avoir la mesure des diverses interactions entre chacune de ses composantes.



A ces compétences professionnelles, s’ajoute un sens du travail précis et efficace ainsi qu’une éthique professionnelle plus que nécessaire chez tout cadre.





Mes compétences :

Approvisionnement

Communication

Marketing

Community management

Web 2.0

Relations Presse

Communication externe

Relations Publiques

Gestion de la relation client

Communication événementielle