Najib FNOUN

Enseigner les mathématiques et les sciences physiques (programme de l'éducation nationale),

Préparer les cours et établir la progression pédagogique des élèves,

Utilisation des TICES pour la progression pédagogiques des élèves,

Professeur principale de la classe 3 ème (2 années ),

Enseigner les mathématiques aux élèves de MGI,

Suivre, conseiller les élèves dans l'organisation du travail personnel et coordonner avec l'équipe pédagogique,

Surveiller le comportement des élèves et contrôler l'application du règlement intérieur… ,

Préparer et coordonner des conseils de classe, des conseils de professeurs, des rencontres parents-professeurs, des CCF (examens)........



Mes compétences :

Cardiologie

Diabétologie

Néphrologie

Nutrition

Pneumologie

Rhumatologie

Urologie