Najib HAIF

Ayant une passion pour le domaine de la maintenance industrielle, je peux vous garantir ma participation active et polyvalente : de l'anticipation d'un dysfonctionnement au dépannage, en passant par l'optimisation des outils de production . Je suis à même d'assurer les différentes missions requises pour le contrôle des équipements et installations électrique.



Mes compétences :

Pack Office

Vijeo,Intouch,Step 7, PL7pro,UnityPro, See Expert,

SolidWork