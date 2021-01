Midi BEN LYAZID

Inspecteur mise en conformité des installations électriques( BTA /HTA ,ERP et ERT, visite périodique et initiale des installations électriques),par rapport aux référentiels de sécurité en vigueur (NFC 15-100, NFC 13-100), mise en sécurité et diagnostic électrique des locaux d'habitation, service commune et service généraux, photovoltaique et les equipements sans batiment (NF C 17-200, UTE C 15-712, UTE C 15-755)



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Rigueur

Organisation du travail

Electrotechnique

Planification

Thermique

Electricité

Industrie

Photovoltaïque

Gestion de la relation client

Bâtiment

Diagnostic

Formation