Najib LAHLOU

Je suis actuellement Responsable du Domaine Ressources Humaines à la DSI de AREVA.

A ce titre, je suis Manager d'une équipe de chefs de projet et d'analystes (10 personnes), localisée à l'international (France, USA, Allemagne), et en charge pour la DRH Groupe, d'une part de la conduite des projets de mise en œuvre de Système d'information et d'autre part du Maintien en Condition Opérationnelle du SIRH de AREVA.



D’un point de vue académique, j’ai effectué des études d’ingénieur en Système d’Information complétées par un Master Spécialisé en Stratégie Internationale à l’ESSEC.



Professionnellement, j’ai appris en missions dans le conseil des méthodes et outils de travail au contact des secteurs d’activité et des équipes projet constituées pour chaque intervention. Par la suite, en rejoignant l’opérationnel, j’ai pu prendre en charge le pilotage de projets : de la définition des besoins à leurs mises en œuvre, tout en assurant la pérennité de la continuité d’activité.



Je suis également certifié PMP par l’organisme PMI.



Ces différentes expériences m’ont permis d’acquérir un bon relationnel, de l’adaptabilité aux environnements de travail et une orientation client indispensable à la réussite de ces activités.



En parallèle de mes activités professionnelles, je suis conférencier en gestion de projet Système d'Informations pour des étudiants BAC+4 à l'ISG (Paris)



Mes compétences :

Gestion de projet

Coaching de chefs de projet

Conduite du changement et pilotage des projets d

Reengineering des processus : Audit, diagnostic

Conférencier en Gestion de Projet

Coordination fonctionnelle d’équipe

Direction des systèmes d'information