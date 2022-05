Najib MADDAH

Développeur/programmeur informatique orienté web. Mise en place et développement de concepts web et exécution. Faire du web un outil de travail ainsi qu'une société parallèle active et optimisée est ma devise.

Mon entreprise est également spécialisée dans le développement web basé sur le tout nouveau framework PHP YII.

Je suis entrepreneur hyperactif, je suis fan du management et de tout système d'optimisation ou de centralisation.

Étant développeur web de haut niveau, je suis capable de mettre très vite en œuvres tout type d'entreprises orientées WEB.



D'ailleurs, je vous invite de consulter à partir du 15Mai 2010 le site Activplanet.ch qui sera le lieu de lancement de notre projet de développement durable qui a pour but idéal de canaliser le budget publicitaire des entreprises dans le développement durable.



Mes compétences :

Programmeur

Investissement

Yii