Najib NAHAS

Après plusieurs années en tant que cadre salarié dans des grands groupes multinationaux, je suis devenu expert en marketing de produits de consommation courante.

J'ai créé Tasty France en 2007 avec un objectif de mieux répondre aux attentes des consommateurs en nous spécialisant dans le domaine de l'épicerie sucrée.

Je travaille beaucoup avec des artisans, TPE en France. Nous développons les produits ensemble et je met à leur disposition mon expertise et savoir faire. Nous avons créé un une collaboration gagnante-gagnante.



Nos qualités sont la créativité, la réactivité et la flexibilité.



Nos clients sont épiceries fines, concept et department stores ainsi que les entreprises à la recherche de cadeaux d'affaires originaux.



Mes compétences :

Chocolat & Confiserie

Commercial

Confiserie

Conseil

Epicerie fine

Grande Consommation

Marketing