Vincent David a créé en avril 2006 Relations d'utilité publique, activité indépendante de communication, relations publiques et lobbying au service des organisations d’utilité sociale et environnementale agissant dans le domaine de l’action sociale, de la protection de l’environnement, de la santé publique, de la solidarité internationale, et de la consommation responsable.



Il a été auparavant responsable des relations extérieures de l’association de commerce équitable Max Havelaar France de 2002 à 2006, après avoir été chargé de la communication d’Alimenterre en 2001, événement sur la souveraineté alimentaire dans le monde créé par le Comité français pour la solidarité internationale (CFSI). Durant la présidence française de l'Union européenne en 2000, il avait en charge la communication et le lobbying des ONG françaises auprès de l’Union européenne au sein de Coordination SUD.



Diplômé d’un DEA de sciences politiques, d’une maîtrise d’information-communication, d’une licence de sociologie, et d’un DEUG de droit, il s’intéresse particulièrement à la communication politique, à la sociologie des médias, aux relations entre décideurs et contre-pouvoirs, aux enjeux du développement durable et aux liens entre spiritualité et modernité.



Mes compétences :

Communication corporate