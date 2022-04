Catherine GUITTARD - VON DAHLE

J'ai lancé l'association Nov'Impact, qui vise une transition soutenable de l'économie, en aidant principalement les entreprises sociales ou environnementales innovantes :



--> Nov'Impact est un portail dédié aux entrepreneurs sociaux innovants : liste de startups, actualités, appels à projets, analyses, formations... et newsletter hebdomadaire

--> Nov'Impact propose un programme de changement d'échelle sur 6 mois pour les entrepreneurs sociaux innovants :le Booster. Ce programme vise à dépasser la phase critique de recherche du point mort, en proposant des ateliers méthodologiques, des revus de projet collectives, du mentorat, des experts, ... A ce titre, Nov'Impact est organisme de formation

--> Nov'Impact anime la filière "Finance ESS" du pôle Finance Innovation

--> le Booster est lui-même labellisé FinTech ESS, en tant que projet de professionnalisation de l'ESS



Pour en savoir plus sur Nov'Impact : http://novimpact.org/ et @novimpact



Parcours antérieur :

- TIC / conseil dans l'économie classique / conseil dans l'ESS / R&D,

- immergée au sein de grandes entreprises, startups, entrepreneuriat en SCOP, et intérêt général



- Issue d'une formation scientifique, je me suis tout d'abord tournée vers les TIC (intelligence artificielle et informatique de gestion).

- Puis désireuse d'accéder à une vision plus large de la gestion d'entreprise, j'ai poursuivi une formation MBA pour me tourner vers le conseil en management et organisation, dans les domaines de la stratégie-marketing-ventes.



- Par la suite, l'énergie entrepreneuriale et la vision d'un « autre » conseil m'ont conduite à cofonder le cabinet Altervia Consulting (SCOP), focalisé sur l'économie sociale et solidaire (ESS).



- Puis au sein du Centre Francilien de l'Innovation j'ai accompagné les projets de R&D et contribué ainsi à développer l'emploi, spécifiquement en charge de l'innovation sociale et des TIC pendant 5 ans (300 TPE accompagnées).



Mes compétences :

Développement durable

RSE

Innovation sociale

Incubateur

Changement d'echelle