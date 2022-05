Najib OUJA

Après avoir obtenu un Doctorat en simulation numérique, j'ai suivie une formation accélérée en NTIC. Durant mes études doctorales et ma formation en NTIC, j'ai pu développer un ensemble de compétences dont des compétences technique et de gestion de projet.

En ce qui concerne la technique, plus particulièrement l'informatique, mon parcours m' a permis de développer des compétences dans les domaines suivants:

Langages: Java, C#, SQL/PLSQL, Fortran, C, Shell

Bases de données: Oracle, MySQL, Microsoft SQLServer

Outils: Eclipse, Visual Studio, PowerAMC, StarUML, XmlSpy, CVS, Ant

Méthodes: UML, Design Patterns, Merise

Technologies :



JEE • Jsp/Servlets/JSTL, JDBC, RMI, Struts, Hibernate, Spring, JSF, Ejb3, JPA, WebServices



.Net • WinForm, ASP.NET, WebServices

Web • HTML, CSS, XML, XSLT, Javascript, Ajax



Au niveau des langues, je possède les compétences suivantes:

Anglais: Bilingue (5 ans d’études en Angleterre, rédaction d’une thèse de doctorat et enseignement en Anglais).

Espagnol: Courant.



