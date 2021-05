Nakeng NAKENG

Aymar NAKENG né le 29 mai 1992 à Nkongsamba est un jeune entrepreneur Camerounais ,promoteur du CLASSIC RECORD FILM, Infographe professionnel, Ingénieur en Audiovisuel ,mais aussi formateur dans les métiers de la Photographie/ Cinéma/ Audiovisuelle .

Aymar NAKENG est par ailleurs réalisateur cinématographique, il a mis son expertise sur la réalisation de plusieurs film et Documentaires parmi lesquels '' RÉUSSIR A TOUT PRIX '' et '' PROFOND REGRET '' pour n'en citer que ceux là. Lauréat du festival du film camerounais et du CACUN, ce jeune s’engage pour la promotion du professionnalisme dans les métiers du Photographie/Cinema/audiovisuel et de Graphisme au Cameroun et en Afrique.



Aymarnakeng@gmail.com

+237 676 46 32 38

Yaoundé-Cameroun



Mes compétences :

Artiste Musique

Montage

Prise de vue vidéo

Infographie

Réalisation audiovisuelle