MON TECHNICIEN est un marché électronique ; un lieu de transaction virtuel entre professionnels, (menuisiers, garagiste ; plombier etc…). Notre objet consiste à vous aider à commercialiser vos savoir-faire. Partout dans le Cameroun et dans le monde.



Donc nous faisons la publicité pour vous.



MON TECHNICIEN vous offre des avantages multiples : faciliter la gestion des relations d’affaires nationales et internationales en offrant la possibilité de travailler et de communiquer 24 h/24, 7 j/7; améliorer sa notoriété et votre image de marque en offrant la possibilité de faire connaître vos services auprès d’acheteurs à l’échelle national et internationale; explorer de nouveaux marchés dans tout le territoire et y accéder à moindre coût.



MON TECHNICIEN met à la disposition du public les contactes des techniciens.



Nous aimons ce que nous faisons, et nos clients nous le rendent bien.