Titulaire d’un Bts Assistant de Manager , je suis actuellement étudiante en alternance en Licence Responsable Production du Transport et de la Logistique à Isteli de Strasbourg.



Je travaille chez Eqiom Entzheim en tant qu’apprentie Logistique. Affectée au service Geocycle gérant la re valorisation de déchets en produits cimentiers. J’ai découvert un domaine d’activité lié à l’environnement qui est un secteur en plein essor, très passionnant, mais aussi le monde du transport et le logistique, par la gestion des usines et des transporteurs.



Je m’intéresse particulièrement au commerce international, en participant régulièrement à des débats sur le libre-échange entre les pays du Nord. Ayant pour but un échange sur des problématiques liés à ces marchés.