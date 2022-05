Nancy PONS (BENSAID)

Après avoir travaillé sur plusieurs métiers de l'immobilier (construction, transaction, promotion...), j'ai décidé d'arrêter pour me consacrer à ma nouvelle activité, lancée il y aune quinzaine de jours.

Je commercialise via mon site "coopanimal.fr" (à Civrieux d'Azergues dans le Rhône) des produits alimentaires et des accessoires uniquement pour les chats et les chiens.

La vitrine est destinée principalement aux comités d'entreprises, comités d'œuvres sociales, aux associations et groupements divers.

Nous commercialisons la meilleure marque européenne, ayant reçu le titre, l'an dernier, pour la neuvième année consécutive, de la meilleure marque en Allemagne. Et les prix sont imbattables...



Vous êtes un particulier, Inscrivez-vous sur notre site pour avoir accès à toute la gamme de nos produits et nos offres de prix remisés. Venez nous rencontrer sur place à un quart d'heure du centre ville de Lyon par l'autoroute A6, à Civrieux d'Azergues, pour nos conseils de professionnel. Une seule marque Dr CLAUDER'S.