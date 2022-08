Assistante dans le secteur bureautique.



Service commercial :

* Suivi des dossiers clients

* Prise de commandes quotidiennes

* Gestion des livraisons et des fournisseurs

* Gestion des litiges



Service Administratif :

* Courrier

* Facturation

* Mise en ligne d'offres d'emploi et gestion des recrutements

* gestion des fournitures

* Suivie de la comptabilité

* Gestion des agendas



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Bureautique

Suivi clientèle

Organisation