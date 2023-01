Naoual ANDALOUSSI

De formation ingénieure agroalimentaire et dotée d'une expérience professionnelle de 12 ans dans l'industrie agroalimentaire, j'ai pu acquérir diverses compétences en lien avec le management de projets:

- techniques: procédés de fabrication, formulation alimentaire, packaging

- marketing : pratique courante des 4P, maîtrise professionnelle des logiciels IRI, Kantar

- personnelles: organisation, gestion du temps, rigueur, relationnel



Avec ma double expertise en R&D et Marketing axée autour de la nutrition et santé, j'ai une vue globale sur le process d'innovation, la communication produit et une bonne compréhension des besoins des clients pour les produits bio, équitables et nutritionnels.



J'aimerais échanger autour des actualités et innovations dans l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique mais également autour des nouvelles méthodes de gestion de projet.